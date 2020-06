'불후의 명곡' 최종 우승은 '리틀 김경호' 곽동현...2020 상반기 특집 왕중왕전 진출(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 27일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')에서 곽동현이 5연승을 거두며 최종 우승을 거뒀다.

이날 방송은 '리틀 스타 특집'으로 꾸며졌다. 리틀 이선희 벤, 리틀 김경호 곽동현, 리틀 김동률 박재정, 리틀 남진 김수찬, 리틀 혜은이 요요미, 리틀 나훈아 남승민이 출연해 대결을 펼쳤다.

첫 무대는 '불후의 명곡'에 첫 출연한다는 리틀 나훈아 남승민이었다. 남승민은 자신을 위해 고생한 부모님 위해 나훈아의 '어매'를 선곡했다고 밝혔다.

두 번째는 리틀 김경호 곽동현이었다. 곽동현은 "김경호로 인해 내 인생이 완전히 바뀌었다"고 말하면서 김경호의 '나의 사랑 천상'을 선곡했다. "이 곡이 명곡이라는 것을 젊은 세대들에게도 꼭 들려주고 싶었다"는 각오로 선사한 곽동현의 무대는 남승민을 제치고 1승을 거뒀다.

세 번째 무대는 리틀 김동률 박재정이었다. 박재정은 김동률의 '다시 사랑한다 말할까'를 선곡하며 "인생에서 가장 크게 집중하며 무대를 준비했다. 선배님에게 누가 되지 않게 성심성의껏 부르겠다'는 포부를 밝혔다. 그러나 판정단은 이번에도 곽동현의 무대에 손을 들어주어 곽동현이 2승을 가져가게 되었다.

네 번째 무대는 리틀 혜은이 요요미가 꾸몄다. "우연히 라디오에서 흘러나오는 '제 3한강교'를 듣고 맑은 목소리에 반했다"며 '새벽비'를 선곡했다. 자신이 커버한 '새벽비' 커버 영상이 조회수 3백만 회 이상이 나왔다는 일화도 전했다. 요요미는 혜은이와 꼭 닮은 음색으로 판정단을 감탄시켰지만, 역시나 곽동현을 이기지는 못했다.

다섯 번째는 리틀 남진 김수찬의 무대였다. 시스루를 연상시키는 화려한 레이스 수트는 김수찬이 이번 무대를 위해 특별히 맞춤 제작한 의상이라고 밝혔다. 남진에게 "내 노래를 나 다음으로 잘한다"는 극찬을 받았다는 김수찬은 특유의 흥넘치는 무대로 판정단을 들썩이게 만들었다. 그럼에도 곽동현의 파워풀한 무대를 이기기엔 역부족이었다.

마지막은 리틀 이선희 벤이 무대에 나섰다. 벤은 '불후의 명곡-이선희 편'에 출연한 이후 리틀 이선희라는 별명을 얻게 되었다고 설명했다. 벤은 이선희의 '나 항상 그대를'를 선곡해 시원한 가창력을 뽐냈다.

하지만 스페셜 판정단의 투표 결과, 곽동현이 5연승으로 최종 우승자가 되었다. 이로써 곽동현은 '2020 상반기 특집 왕중왕전'에 출전하게 되었다.

KBS2 음악 예능프로그램 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr