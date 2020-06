'아이랜드' 비 "고2 때 방시혁 처음 만나…그때는 무서운 존재였다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 비가 방시혁과 과거 인연을 언급했다.

26일 첫 방송된 Mnet '아이랜드'(I-LAND)'에서는 프로듀서로 만난 방시혁과 비의 모습이 그려졌다.

이날 방송에는 프로듀서로 방시혁, 비, 지코가 한자리에 모였다. 비는 프로듀서로 만난 방시혁을 향해 "감회가 새롭다"고 반가움을 전했다.

그는 "고등학교 2학년 때 형을 만나서 오디션을 봤다"면서 "그때는 형이 되게 무서운 존재였다. 가뜩이나 너무 많이 혼나던 시절이었다"고 설명했다.

이에 방시혁은 "내 입장에서는 '태양을 피하는 방법' 활동이 끝나고부터는 이미 글로벌 스타였다. 존경하는 존재였다"고 밝혔다.

이어 "기억할지 모르겠지만, 과거에 내게 '저는 뛰고 노래를 하면 잘되는 것 같다. 좀 뛰고 오겠다'고 하더니 땀을 뻘뻘 흘리며 노래를 했다. 본받을 사람이라고 생각했다"고 회상했다.

그러더니 "초기에 혼내고 그런 건 생각이 안 나고"라며 남다른 인연을 전했다.

이날 프로듀서로 나온 세 사람은 '아이랜드' 세트장에 감탄을 표했다. 비는 "영화로 따지면 대형 블록버스터다. 영화 세트장에 온 느낌"이라고 말했고, 지코는 "연습을 제대로 하지 않고서는 안 될 환경"이라고 감탄했다.

한편, Mnet '아이랜드'는 CJ ENM과 빅히트엔터테인먼트가 지난해 3월 설립한 합작법인 '빌리프랩'의 첫 번째 프로젝트다. '아이랜드'는 차세대 K-POP 아티스트를 탄생시켜 나가는 과정을 담는 서바이벌 프로그램이다.

