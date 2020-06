제2회 초·중·고졸 검정고시 다음달 13~17일 원서접수

현장·온라인 접수 모두 가능

시험일 8월 22일

9월 11일 합격 발표 예정

[아시아경제 이현주 기자] 제2회 초·중·고졸 검정고시가 8월 22일 시행된다.

서울시교육청은 제2회 검정고시 원서접수를 다음달 13일부터 17일까지 진행한다고 28일 밝혔다.

현장접수는 해당 기간 동안 용산공업고등학교 실습장에서, 온라인은 나이스검정고시서비스를 통해 할 수 있다.

외국학력 인정자의 경우 현장 접수만 가능하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 의심증상이 있는 경우 온라인 접수도 가능하다. 이 경우 원본 서류를 응시원서 접수 마감일까지 교육청 평생교육과로 등기 발송 해야 한다.

원서접수장 내 장애인 응시자 편의지원 접수처도 운영되며 응시자는 개별 컨설팅을 받을 수 있다.

방문 접수를 할 때는 개인 마스크 착용과 접수장에 준비된 손 소독제를 사용해야 한다.

합격자는 9월11일 교육청 홈페이지를 통해 발표된다.

