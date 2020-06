서울시 2020 하반기 인사 '여성 3인방' 발탁 화제

김선순 복지정책실장·이정화 도시계획국장·박유미 시민건강국장 등 복지·도시계획·시민건강 분야 책임자 여성 고위공직자 배치 화제

[아시아경제 박종일 기자] 김선순 복지정책실장 ·이정화 도시계획국장(이상 2급) ·박유미 시민건강국장(3급).

7월1일자 서울시 국장(3급) 이상 전보 인사에서 눈에 띄는 핵심 ‘여성 3인방’ 고위공무원들이다.

서울시는 26일 ‘2020년 하반기 3급 이상 간부 전보 인사’를 발표, 박원순 시장의 올 하반기 시정 운영을 뒷받침할 진용을 짰다.

인사 내용중 이들 3인은 박 시장이 실력과 열정(카리스마)을 갖춰 발탁된 여성 고위공무원이라는 점에서 더욱 눈길을 받는다.

박 시장은 2012년 제1회 아시아경제 주최 ‘아시아 여성리더스포럼’에 기조연설을 통해 자신의 이름 때문에 여성으로 오해받은 사연을 소개해 박수를 받을 정도로 여성 공직자들에 대한 배려를 하는 시장이다.

김선순 복지정책실장(54)은 전남대 법대 졸업 후 행정고시 36회 합격, 서울시에 들어와 경제정책과장, 복지기획관 등 일하는 주요 보직을 맡을 정도로 실력을 인정받고 있다.

특히 박 시장은 2011년 서울시장에 취임한 후 첫 여성국장으로 김 실장을 발탁했던 사연을 당시 ‘아시아 여성리더스포럼’에서도 프리젠테이션(PT)를 통해 직접 소개하기도 했다.

김 실장이 복지정책실장으로 발탁된 배경은 김경호 복지건강실장과 함께 복지기획관으로서 ‘시민복지기준선’을 최초로 만든 인연이 있었기 때문으로 풀이된다.

박 시장은 이번 강병호 복지정책실장 후임을 물색하면서 고민에 고민을 거듭하다 결국 김 실장의 업무에 대한 열정과 추진력 등을 높이 사 발탁한 것으로 보인다.

김 실장은 이날 임명장을 받으며 박 시장에게 “열심히 하겠습니다”고 말한 것으로 알려졌다.

김 실장은 황보연 도시교통실장, 김의승 경제정책실장 등과 함께 행시 36회 동기로 서울시 핵심사업 부서(교통· 복지· 경제) 책임자로 인연을 맺게 됐다.

이정화 도시계획국장(57)은 서울시립대 토목공학과 졸업 후 서울시 7급 특채로 들어와 도시계획 등 기술파트에서 근무한 서울시 여성 공무원의 맏언니격.

현재 서울시여성공직자 회장을 맡고 있으며 후배 여성 공직자들의 애로사항도 조언하는 등 넉넉한 큰 언니같은 넉넉한 품성을 보여 따르는 여직원들이 많다.

이 국장은 도시계획과장을 역임하다 3급 승진, 동북선사업단장, 물순환안전국장을 역임하고 자신의 전공분야인 도시계획국장으로 화려하게 컴백했다.

특히 서울시 도시계획국장은 서울시 도시계획 밑그림을 그리는 매우 중요한 자리로 섬세함과 함께 미래 서울의 모습까지 그릴 수 있는 고도의 전문성을 갖추어야 할 쉽지 않은 자리로 이 국장이 적임자로 평가받고 있다.

박유미 시민건강국장(54)은 경상대 의대(전공 신경과 전문의) 졸업 후 1998년 서울시에 들어와 마포구 의약과장, 서대문구와 노원구 전문의사를 거쳐 2009년 서울시 본청에 들어와 보건의료정책과장으로 메르스 사태 때도 박 시장을 모시고 성공적으로 대처한데 이어 이번 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 정국에서 고생을 많이 하고 있다.

이런 노력을 인정받아 의사 출신 서울시 최초 3급에 승진, 박 시장을 보필하며 코로나19로부터 서울시민을 지키기 위해 백방으로 뛰어야 할 입장에 처해 있다.

박 국장은 기자와 통화에서 “하루 속히 코로나19와 전쟁에서 승리, 서울시민이 안정하게 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

복지정책, 도시계획, 시민건강 책임자 세 여성 책임자의 향후 행보가 주목된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr