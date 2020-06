성장현 용산구청장의 3급 자체 승진 저력 배경 뭘까?

성장현 용산구청장 유용재 국장 3급 승진, 부구청장 앉혀 ...서울시 가능한 자치구 자체 승진 허락하지 않지만 성 구청장 박원순 시장과 끈끈한 인간관계 바탕으로 자체 승진 저력 보여 화제

[아시아경제 박종일 기자] 성장현 용산구청장이 또 다시 저력을 보여 화제다.

성 구청장은 이번 서울시 3급(국장급) 인사에서 매우 어려운 '자체 승진'이란 기록을 세웠다.

성 구청장은 9년6개월이란 기록을 세운 김성수 부구청장 후임에 유승재 행정지원국장(54)을 3급 승진 발령시켰다. 유 부구청장은 서울시립대 세무학과 졸업 후 7급 특채로 용산구청에 들어와 이 곳에서만 근무했다. 게다가 4급 서기관 승진한 지도 겨우 4년 지낸공직자로 이번 3급 승진이란 엄청난 ‘특혜’를 얻은 것이다.

서울시는 자체 3급 승진 기회가 점차 줄어들면서 자치구 자체 승진을 가능한 허락하지 않는다. 자치구가 3급 한자리를 가져갈 경우 서울시 과장(4급)의 3급 승진 한 자리가 줄어들기 때문이다.

서울시는 이번 7월1일자로 행정직 3급 승진자가 겨우 3명일 정도로 승진 경쟁이 치열하다. 이 때문에 서울시는 자체 승진을 가능한 허락하지 않는다.

그럼에도 불구, 성 구청장은 박원순 시장과 10년에 걸친 끈끈한 인간 관계를 기반으로 박 시장을 설득, 유 국장을 3급으로 승진시킨 저력을 보인 것이다.

이 때문에 서울시는 물론 다른 자치구 관계자들도 “역시 성장현 용산구청장은 다르다”며 혀를 내두를 정도다.

‘용산구 최초 4선 구청장’이란 타이틀을 달 정도로 지역 기반이 탄탄한 성 구청장이 아니면 해낼 수 없는 일을 벌인 것이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr