속보[아시아경제 허미담 기자] 27일 전북소방본부에 따르면 소방당국은 화재가 난 군산시 비응도동 한 산업폐기물 창고에 지난 25일 오후 11시부터 이날 오전 9시 현재까지 펌프차와 물탱크차 등 차량 52대와 진화인력 388명을 투입했다.

가용 가능한 인력과 장비를 모두 동원했지만, 창고 내부에 수천t의 폐기물이 쌓여 있어 불길을 잡는 데는 시일이 더 걸릴 것으로 보인다.

