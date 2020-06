"장마야 반가워" 기분·스타일 업해주는 레인코트

[아시아경제 조유진 기자] 이른 장마 예고에 디자인과 실용성을 겸비한 레인 아이템이 주목받고 있다.

아웃도어 브랜드 K2가 장마철을 맞아 방수 기능에 편의성을 강화한 레인코트 2종을 출시했다. ‘사파리형 스타일’의 레인코트와 ‘망토 스타일’의 판초우의 2종으로 탁월한 방수 기능 뿐 아니라 가볍고 휴대하기 편하다. 패커블 주머니가 있어 가방에 넣어 다니다 비가 오면 간편하게 꺼내 입을 수 있어 아웃도어 활동은 물론 여행지에서도 유용하게 활용할 수 있다.

사파리형 스타일의 레인코트는 소매 탈부착이 가능해 비가 많이 올 때는 긴 팔로 입다가 비의 양이 많지 않을 때는 반팔로도 입을 수 있도록 편리성을 더했다.

앞면에 통풍이 잘되도록 벤틸레이션 기능을 적용해 장마철 습한 날씨에도 쾌적하게 착용 가능하다. 등판에 배낭을 메고 우의를 착용해도 움직임에 불편함이 없도록 여유있는 입체 패턴을 적용했다. 스칼렛, 네이비 2가지 색상으로 구성됐다.

망토 스타일의 판초우의는 방수성이 뛰어나고 가벼운 3레이어 소재를 적용해 장마철 산행 및 아웃도어 활동 시 착용하기 좋다. 넉넉한 핏으로 우중 아웃도어 활동 시 활동성이 뛰어나며, 앞면에 내부 포켓을 적용해 간단한 소지품의 수납이 용이하다. 다크 베이지, 블랙 총 2가지 색상으로 구성됐으며, 가격은 11만5000원이다.

블랙야크의 드리즐자켓은 방수 기능을 발휘하는 라미네이션 가공 원단을 적용했고, 비를 가장 먼저 맞게 되는 후드, 어깨, 소매까지 이어지는 봉제선에는 바늘 구멍을 완벽하게 막는 심실링 처리를 해 빗물이 스며들지 않도록 해 생활 방수에 적합하다.

또, 원단 자체의 투습 기능은 물론 등판에 메쉬 소재를 적용해 활동 시 몸에서 발생하는 열과 습기를 외부로 원활하게 배출함으로써 한 여름에도 끈적임 없이 쾌적하게 입을 수 입을 수 있다.

여기에 입고 벗기가 간편하도록 적용한 스냅 단추, 스트링을 넣어 사이즈 조절이 가능한 후드, 그리고 착용 후 젖어 있는 재킷을 간단히 털고 벽에 걸어 빠르게 건조할 수 있도록 목 안쪽에 만든 고리 등 사용자를 위한 세심한 디테일이 돋보인다.

마운티아의 스타터 레인코트는 내수압 1500mm 방수 원단에 밀키 코팅과 봉제선의 바늘 구멍을 차단한 심실링 공법을 더해 방수 기능이 탁월하다. 나일론 소재를 적용해 구김에 대한 복원력이 좋고, 오염에 강하며 내구성이 뛰어나다. 짙은 레드 색상의 스칼렛과 진한 녹색빛의 블루 그린 2가지 색상으로 구성됐고, 가격은 5만9000원이다.

