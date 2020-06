유튜버 양팡, 우울증·공황장애 고백 "응급실 다녀와…나만의 시간 가질 것"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 유명 유튜버 '양팡'이 공황장애와 우울증을 앓고 있다고 전했다.

양팡은 지난 24일 자신의 유튜브 채널에 '드릴 말씀이 있습니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 그는 "그저께 응급실에 실려 갔다. 공황장애가 심해졌다"라며 "스케줄 끝나고 집에 와서 밥을 먹고 너무 피곤해서 2시간을 자고 일어났는데 균형을 못 잡을 정도로 눈앞이 팽팽 돌더라. 결국 부모님과 택시 타고 강남 세브란스 병원에 갔다"라고 고백했다.

이어 그는 "지금 얼굴이 많이 힘들어 보이는데 정신적으로도 많이 힘들다"라면서 "다름이 아니라 심리적 불안 상태로 인해 갑작스러운 우울증과 함께 너무 심한 불안증세가 계속 보여서 그게 복합적으로 공황장애 증상으로 나타났다"라고 설명했다.

그러면서 "혼자 있을 땐 생각의 생각에 꼬리를 물고 계속해서 저 자신을 깎아먹고 있더라. 이제까지 5년간 방송을 해오면서 스스로 재밌기도 하고 제가 좋아하는 일이라 죽자 살자 달려왔다"라며 "이제는 나를 위해서 살아보는 시간, 나를 위해 되돌아보는 시간을 갖는 게 더욱 중요하다는 걸 느끼게 됐다"라고 전했다.

양팡은 "정신적으로 좀 많이 이상한 상태라 속세를 벗어나서 조금은 달리 살아보고자 절에 왔다"라며 "언제까지일지는 모르겠지만 절에서 이 사람들과 좋은 시간을 보내겠다"라며 가족들을 영상에 담았다.

끝으로 그는 "더 나아진 모습으로 찾아뵙겠다. 요즘 코로나19라 사람이 없다. 저희 가족만 있는 것 같다. 가족들과 함께 힐링하는 느낌을 여러분도 받으셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

양팡은 252만명의 구독자를 보유한 유명 유튜버이자 아프리카 TV BJ로 활동하고 있다.

지난 4월에는 부산광역시 홍보대사로 임명된 바 있다.

