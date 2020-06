이란 "미국 정부의 무기금수 제재 연장 시도는 큰 실수"

[아시아경제 정동훈 기자]'핵합의(JCPOAㆍ포괄적 공동행동계획)'에 따라 올해 10월로 종료하기로 한 대이란 무기 금수 제재를 미국 정부가 연장하려는 시도에 대해 이란 정부가 "아주, 아주 큰 실수가 될 것"이라며 경고했다.

마지드 타크트-라반치 유엔 주재 이란 대사는 25일(현지시간) "도널드 트럼프 행정부가 이란에 대한 무기 금수 제재를 연장하려고 시도한다면 이는 아주, 아주 큰실수가 될 것이며 결국 실패하게 된다"라고 말했다.

이어 "그런 일이 실제 일어나면 우리는 그 제재가 요구하는 행동 방침에 구애받지 않을 것"이라며 "모든 가능성이 열리게 되는 것"이라고 강조했다.

마무드 바에지 이란 대통령 실장도 이날 "미국은 여러 기종의 전투기와 최신형 무기를 중동에 팔아 예멘 국민을 죽이기나 하면서 러시아, 중국이 이란에 국방 목적의 무기를 팔아서는 안된다고 한다"라고 지적했다.

미국 정부는 이달 23일 유엔 안전보장이사회에 핵합의로 종료될 대이란 무기 금수 제재를 무기한으로 연장해야 한다는 결의안 초안을 제출했다. 마이크 폼페이오 미 국무장관은 "무기 금수 제재가 풀리면 이란은 최신 무기 체계를 살 수 있고 전 세계 테러 조직과 불량 정권이 찾는 무기 중개상이 된다"라며 "이는 받아들일 수 없다"라고 주장했다.

안보리 상임이사국이자 이란의 우방으로 꼽히는 중국과 러시아는 미국의 대이란 무기 금수 제재 연장 시도를 반대한다는 입장이다.

