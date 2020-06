[아시아경제 이동우 기자] 26일 오후 1시 15분께 강원 삼척시 도계읍 전두리 대한석탄공사 도계광업소 갱내 452m 지점에서 매몰 사고가 났다.

이 사고로 A(50)씨가 숨지고, B(47)씨가 다쳐 인근 병원으로 옮겨져 치료 중이다. A씨 등은 이날 갱도 지지대 보강작업 중이었던 것으로 알려졌다.

경찰 등은 갱도 내 석탄이 무너지면서 매몰된 것으로 보고 사고 경위를 조사 중이다.

