도이치그라모폰 유료 공연 서비스 'DG 스테이지' 개시

리사이틀·오케스트라·오페라까지…조성진도 공연 예정

[아시아경제 박병희 기자] 세계적인 클래식 레이블 도이치 그라모폰(DG)이 오는 28일(현지시간)부터 온라인 클래식 공연 서비스 'DG 스테이지(DG Stage)'를 시작한다.

'DG 스테이지'는 DG가 지난 4월 시작한 공연 스트리밍 서비스 'DG 프리미엄'의 유료 서비스다. 공연 전체 분량을 단독으로 제공한다는 점에서 차별화된다.

'DG 스테이지'는 28일 피아니스트 알리스 사라 오트의 공연을 시작으로 세계 정상급 아티스트들의 리사이틀과 오케스트라 공연은 물론 오페라까지 제공할 예정이다.

7월3일에는 피아니스트 비킹구르 올라프손과 크리스토프 에셴바흐가 함께 하는 공연이 공개된다. 7월10일에는 작곡가 존 윌리엄스가 지휘하는 빈 필하모닉 오케스트라와 바이올리니스트 안네 소피 무터의 공연을 만날 수 있다.

또 코로나 19 여파로 내한공연이 취소된 루도비코 에이나우디와 루돌프 부흐빈더의 공연도 예정돼 있으며, 한국에서 만나기 어려운 피아니스트 그리고리 소콜로프의 무대도 DG 스테이지를 통해 감상할 수 있다. 피아니스트 조성진의 공연 일정도 향후 공개될 예정이다.

티켓은 공연의 규모에 따라 한화로 약 7000원에서 1만8000원이며 DG 스테이지 홈페이지를 통해 구매할 수 있다. 현재 DG 스테이지에는 총 8개의 공연 티켓이 오픈돼 있다.공연은 공개 시점부터 48시간 동안 스트리밍으로 시청할 수 있다.

클레멘스 트라우트만 DG 회장은 "DG 아티스트들과 레이블, 파트너사의 에너지와 창의력이 만들어낸 결과"라며 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 전세계 많은 공연이 취소된 가운데 음악을 사랑하는 이들이 계속해서 고품질의 맞춤형 프로그램을 즐길 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr