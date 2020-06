창원서 아파트 '원인미상' 화재…1명 사망·16명 대피

[아시아경제 민준영 인턴기자] 경남 창원시의 한 아파트에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생해 1명이 숨지고 16명이 스스로 대피하거나 119구조대에 의해 구조됐다.

경남소방본부와 경찰에 따르면 26일 오후 12시6분께 경남 창원시 마산회원구 양덕동 23층짜리 아파트 16층에서 불이 났다.

주민 신고를 받고 출동한 구조대는 해당 아파트 한 집에서 거실에 쓰러진 채 발견된 남성 1명을 인근 병원으로 옮겼으나 숨졌다.

이웃 주민 16명은 자력으로 대피하거나 구조대에 의해 구조됐고, 병원으로 이송된 부상자는 없었다.

소방당국은 아파트 작은 방에서 원인 미상의 불이 나 내부로 번졌을 것으로 추정하고 있다.

경찰은 방화 등 범죄 가능성은 낮은 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

