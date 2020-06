티르티르 맞춤 선케어 '오프 더 선'·힌스 롯데백화점 명동 오픈

'오프 더 선(OFF THE SUN)' 라인, 힌스 롯데백화점 명동. 사진=티르티르, 힌스

[컬처&라이프부 김은지 기자]헬씨 라이프 뷰티 브랜드 티르티르(TIRTIR)가 '오프 더 선(OFF THE SUN)' 라인의 신제품 2종을 선보였다. 무드 내러티브 메이크업 브랜드 힌스(hince)는 롯데백화점 명동 본점에 입점했다.

피부에 두드리면, 쿨링!

'오프 더 선(OFF THE SUN)' 라인. 사진=티르티르

티르티르의 새로운 선케어 제품 2종은 △'오프 더 선 아이스 쿠션' △'오프 더 선 시카 베리어 크림'이다. 해당 아이템을 통해 자외선 차단은 물론 쿨링·진정 효과를 경험할 수 있다.

'오프 더 선 아이스 쿠션' 온도가 오른 피부에 톡톡 두드릴수록 프레쉬한 기운을 선사하는 아이스 선쿠션이다. '오프 더 선 시카 베리어 크림'은 선케어와 동시에 진정과 장벽 케어에 도움을 주는 진정 선크림이다. 촉촉한 텍스처로 보송하고 산뜻하게 마무리된다.

티르티르는 '오프 더 선 라인' 신제품 출시를 기념, 공식몰에서 26일부터 오는 28일까지 선케어 제품 최대 30% 할인 이벤트를 진행한다.

명동에서 만나는 힌스

힌스의 롯데백화점 본점 매장은 부드럽지만 밀도 있는 힌스만의 무드를 가득 담았다. 힌스 아틀리에 성수점을 그대로 옮겨 놓은 듯한 분위기로 소비자들이 감각적이고 세련된 감성을 온전히 경험할 수 있도록 했다.

여기에 새롭게 선보이는 '올 어바웃 애티튜드 컬렉션'부터 힌스의 전 컬렉션을 만나볼 수 있는 큐레이션 매대, 아틀리에 프라이빗 테스트바 등의 공간 또한 마련됐다.

힌스 관계자는 "명동은 지리적 접근성이 용이한 지역으로 이번 롯데백화점 명동 본점 입점을 통해 국내외 고객들이 더욱 쉽게 힌스 제품을 만날 수 있도록 소비자들에게 더 다가갈 것"이라고 전했다.

김은지 기자(라이킷팀) hhh50@asiae.co.kr