코스피 2134.65로 1%대 상승 마감…코스닥은 간신히 750선 지켜

[아시아경제 오주연 기자] 미국 등에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자 및 확진자 수가 최고치를 넘었다는 소식 등으로 26일 장중 반락했던 코스피가 외국인의 매수세 유입으로 1%대 상승 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.05% 오른 2134.65로 장을 마쳤다. 2137.47로 전 거래일 대비 1.19% 상승 출발했던 코스피는 오전 장중 2115.25로 반락했지만 오후 들면서 다시 상승폭을 넓히고 있다. 장중 2142.04까지 오르기도 했다.

개인이 1066억원어치 사들인데에 이어 외국인도 602억원어치 순매수하며 지수 상승을 견인했다. 기관은 1641억원어치 내다팔았다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 1,400 등락률 +2.70% 거래량 21,419,221 전일가 51,900 2020.06.26 15:30 장마감 close 가 전 거래일 대비 2.70% 오른 5만3300원에 장을 마쳤고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,600 전일대비 300 등락률 +0.36% 거래량 2,872,086 전일가 84,300 2020.06.26 15:30 장마감 close 도 0.36% 상승마감했다. 이외 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 501,000 전일대비 2,000 등락률 +0.40% 거래량 471,601 전일가 499,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (0.40%)과 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 574,467 전일가 116,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (0.43%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 600 등락률 +0.60% 거래량 668,021 전일가 99,400 2020.06.26 15:30 장마감 close (0.60%) 등도 상승했다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 810,000 전일대비 5,000 등락률 -0.61% 거래량 173,960 전일가 815,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 933,750 전일가 269,500 2020.06.26 15:30 장마감 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 312,500 전일대비 3,500 등락률 -1.11% 거래량 904,528 전일가 316,000 2020.06.26 15:30 장마감 close 은 하락마감했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.03% 오른 750.58로 장을 마쳤다. 이날 1% 상승 출발했던 코스닥지수는 장중 -1%의 낙폭을 보이며 742.57까지 후퇴했지만 다시 반등해 가까스로 750선을 유지했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 113,700 전일대비 1,000 등락률 -0.87% 거래량 1,688,518 전일가 114,700 2020.06.26 15:30 장마감 close (-0.87%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 99,500 전일대비 500 등락률 -0.50% 거래량 500,617 전일가 100,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (-0.50%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 133,600 전일대비 2,700 등락률 -1.98% 거래량 481,290 전일가 136,300 2020.06.26 15:30 장마감 close (-1.98%) 등은 하락했고 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 284,000 전일대비 1,000 등락률 +0.35% 거래량 557,920 전일가 283,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (0.35%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 115,400 전일대비 4,400 등락률 +3.96% 거래량 1,858,025 전일가 111,000 2020.06.26 15:30 장마감 close (3.96%) 등은 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미 증시 강세에 따른 투자심리 개선 효과로 상승 출발했지만 장중 발표된 미국의 코로나 사망자 및 확진자 수가 최고치를 넘어섰다는 소식이 전해지며 매물이 출회했다"고 분석했다. 그는 "다만 전일과 달리 원화 강세 기조가 이어졌고, 미국 해외 선물 또한 약보합에 그치자 재차 반등에 성공했다"고 평가했다.

