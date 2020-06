전주시, 대규모 착한소비 촉진행사로 ‘넘자,넘자…위기넘자!’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전주시가 코로나19로 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 시민과 지역업체가 함께하는 대규모 소비촉진행사를 본격화했다.

시는 26일 코로나19 경제위기 극복을 위한 ‘전주착한캠페인’ 일환으로 시민, 800여개 지역업체와 함께 소비촉진운동에 돌입했다.

다음 달 26일까지 1개월간 진행되는 전주착한캠페인 분위기 확산을 위해 시는 ‘전주 착한 소비다(多)’, ‘착한 큰장터’, ‘착한 아티스트’ 등 다채로운 소비촉진으로 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다

‘전주 착한 소비다(多)’의 경우 지역의 외식업 500개소와 슈퍼마켓 200개소, 숙박업(호텔포함)80개소, 전통시장과 주요상점가 등 총 800여 개 업체가 참여해 대규모 할인행사를 진행한다. 참여업체들은 상품 또는 이용요금을 할인해 전반적인 소비 촉진을 유도하게 된다.

할인행사에 참여한 소비자를 대상으로는 착한소비 인증 이벤트도 진행하는 동시에, 남부·신중앙·모래내·서부시장 등 전통시장을 찾은 어르신과 임산부 등의 쇼핑을 돕기 위해 짐을 들어주는 ‘착한 슈퍼맨 서비스’도 운영된다.

또한 ‘전주 착한 큰장터’는 다음 달 11일 전주역 앞 첫마중길에서 사회적경제제품과 바이전주 우수제품, 전주푸드 우수 농산물 등의 특별판매를 진행한다.

시는 이와 함께 전주착한캠페인의 주요 거점과 행사장, 아파트 등에서는 지역의 문화예술인과 단체가 참여해 버스킹 공연 및 베란다 음악회를 열어 코로나19로 지친 마음을 치유하고 소비촉진 분위기를 고조시킬 계획이다.

김병수 시 신성장경제국장은 “공동체 정신과 끈끈한 연대를 통해 위기를 이겨내고 시민들이 행복한 도시로 성장할 수 있도록 전 시민들이 동참해주길 바란다”고 당부했다.

