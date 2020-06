[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 관내 식당에서 2020년 상반기 퇴직 및 공로연수 공무원 20여명과 격려간담회를 했다고 26일 밝혔다.

시는 29일 시민 홀에서 2020년 상반기 퇴임식을 개최할 예정이다.

허성무 창원시장은 “어려운 여건 속에서도 평생을 공직에 헌신해 열과 성을 다해 지역발전을 이끈 여러분께 감사드린다”며 “퇴직 후에도 한결같은 마음으로 지역과 시정발전을 위해 더 많은 관심과 지지를 부탁드린다”고 말했다.

