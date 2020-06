에너지공단, KT 등 15개사와 대·중소기업 동반성장 업무협약

"상생 및 온실가스 감축을 위한 협력 추진"

[아시아경제 문채석 기자]한국에너지공단은 26일 서울 르메르디앙 호텔에서 '2020년 대·중소기업 동반성장 업무협약'을 맺었다고 밝혔다.

체결 기업은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 450 등락률 +1.93% 거래량 917,647 전일가 23,300 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 8,000 등락률 +4.92% 거래량 263,038 전일가 162,500 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 500,000 전일대비 1,000 등락률 +0.20% 거래량 442,415 전일가 499,000 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 64,100 전일대비 1,300 등락률 +2.07% 거래량 6,558 전일가 62,800 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 340,579 전일가 132,000 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , 충청에너지서비스, 파리크라상, 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 181,500 전일대비 1,500 등락률 +0.83% 거래량 240,092 전일가 180,000 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close ), 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 700 등락률 +1.11% 거래량 32,266 전일가 63,100 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 28,550 전일대비 450 등락률 +1.60% 거래량 727,522 전일가 28,100 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 11,500 등락률 -9.31% 거래량 322,402 전일가 123,500 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,472 전일가 106,000 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close , 한국동서발전, 한국서부발전, 한국전력공사( 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,400 전일대비 100 등락률 +0.52% 거래량 2,007,245 전일가 19,300 2020.06.26 14:56 장중(20분지연) close ), 한국중부발전 등 15개사다.

공단과 기업들은 협약을 통해 ▲대·중소기업 간 상생협력을 위한 동반성장 기반 강화 ▲온실가스 감축 및 기후변화 대응 관련사업 공동 추진을 위한 협력 체계를 구축하기로 했다.

이날 공단과 협약을 맺은 기업들은 지난 2016년부터 공단이 추진해 온 '그린크레디트 발굴 지원사업', '에너지 동행사업'에 적극 협력할 계획이다.

이를 통해 대·중소기업 간 동반성장 기반 강화를 위한 정보와 의견을 교류해나갈 계획이다.

'그린크레디트 발굴 지원사업'은 중소·중견기업이 대기업의 지원을 받아 온실가스를 감축하는 게 핵심이다. 대기업은 중소·중견기업에 투자한 만큼 상쇄배출권을 획득할 수 있다.

상쇄배출권은 온실가스 배출권 할당 대상 업체가 외부 배출시설 등에서 온실가스를 감축하면 실적을 인증 받아 배출권으로 전환하는 것을 의미한다.

공단은 올해 한국동서발전 등 3개사와 함께 중소기업 3개 사업장에 온실가스 감축시설 구축 및 외부사업 등록 관련 컨설팅을 지원하고 있다.

'에너지 동행사업'은 대기업이 중소협력사에 에너지 효율 향상 컨설팅을 지원해주는 사업이다.

공단은 KT 등 13개 대기업과 함께 65개 중소협력사의 에너지 효율 개선을 지원하고 있다.

고재영 공단 수요관리이사는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 국가적 위기 상황에서 대기업과 중소기업의 협력은 더욱 중요해졌다"며 "대·중소기업의 상생협력을 바탕으로 온실가스 감축 및 에너지 효율 향상을 위해 적극 동참해 나가겠다"고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr