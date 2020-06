文대통령, 전현희 권익위원장·김창룡 경찰청장 내정…한상혁 방통위원장 연임(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 26일 신임 국민권익위원회 위원장에 전현희 전 더불어민주당 의원(56)을, 신임 경찰청장에 김창룡 부산지방경찰청장(56)을 각각 내정했다. 한상혁 방송통신위원회 위원장의 연임(59)을 결정했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 발표했다.

전 권익위원장 내정자는 부산 데레사여고, 서울대 치의학과, 고려대 의료법학 석사를 졸업하고 대한의료법학회 이사, 민주사회를위한변호사모임 환경위원회·여성인권위원회 위원, 녹색소비자연대 녹색시민권리센터 소장 등을 역임했다. 18·20대 국회의원을 지냈다.

강 대변인은 "변호사로서 소비자 피해구제·의료소송 등 공익보호를 위해 힘써왔고, 국회의원 시절 환경노동·국토교통·보건복지 등 다양한 분야에서 활동하면서 첨예한 사회적 갈등을 조정해 왔다"며 "정치·법조·의료계에서 쌓은 전문성과 폭넓은 경험, 그간 보여준 강한 개혁의지로 반부패 공정개혁을 완수하고 국가청렴도를 제고하며 사회적 갈등을 해소해 낼 적임자라는 판단"이라고 인사 배경을 밝혔다. 이어 "공정하고 투명한 사회를 위한 문재인정부의 핵심정책을 차질없이 추진할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

김 경찰청장 내정자는 부산 가야고, 경찰대 법학과를 졸업하고 서울 은평경찰서장, 주미합중국대한민국대사관 주재관, 경찰청 생활안전국장, 경남지방경찰청장 등을 거쳐 부산지방경찰청장으로 근무해 왔다.

강 대변인은 "김 내정자는 치안업무 전반에 대한 경험이 풍부하고 현장업무 뿐 아니라 탁월한 정책기획능력과 추진력으로 조직 내부로부터 신망을 받고 있다"며 "수사구조 개혁 및 자치경찰제 도입 등 경찰개혁을 차질없이 추진할 것으로 기대한다"고 말했다.

한 방통위원장의 경우 지난해 이효성 전 방통위원장이 임기를 약 1년여 남기고 갑작스레 사퇴하면서 남은 임기를 이어받아 근무해 왔다. 오는 7월 잔여 임기 종료를 앞두고 연임이 결정됐다. 방통위원장은 장관급으로 3년의 임기를 부여받는다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr