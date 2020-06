[부고]최두진(제너시스 비비큐 커뮤니케이션 실장)씨 부친상

[아시아경제 이선애 기자] ▲최명균씨 별세, 최두진(제너시스비비큐 커뮤니케이션실장), 최두호(현대 엔지니어링 부장), 최두헌(삼성화재 부장), 최은영(대전 태평초등학교 교사) 부친상= 26일 오전 10시, 세종시 조치원읍 서창리 203-1(섭골길37) / 조치원 중앙 장례식장 특2호실, 발인 28일 오전 7시 30분. ☎044-865-4441

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr