"연예인 욕 하고 싶네요 ㅋㅋ" 악플 막히자 인스타 유튜브로

네이버, 지난 3월 인물 연관검색어·연예 댓글 폐지

댓글 폐지 풍선효과...다른 플랫폼으로 악플러 몰려

전문가 "댓글 폐쇄, 해법 아냐...문제 해결 위한 꾸준한 논의 필요"

[아시아경제 김수완 기자] 악성댓글(악플)이 사회적 문제가 되면서 이를 방지하고자 포털 사이트들이 연예 기사의 댓글 작성을 차단한 가운데, 댓글을 달 수 없게 된 악플러들이 아예 방송국 게시판이나 유튜브 등으로 몰려가고 있다. 이들은 이 공간에서 특정 연예인에 대한 욕설, 근거 없는 비방을 이어가고 있다.

이렇다 보니 대책 마련이 시급하다는 목소리가 커지고 있다. 전문가는 댓글 폐쇄만이 해법은 아니며 문제 해결을 위한 꾸준한 논의가 필요하다고 제언했다.

앞서 네이버 카카오 등 포털 사이트들은 악플이 사회적으로 큰 문제를 일으켜 결국 뉴스 댓글을 폐지했다고 밝혔다.

네이버 측은 "표현의 자유와 인격권 보호라는 두 가치가 상충되는 댓글 공간이 유지되도록 노력해왔다"라면서도 "뜨거운 관심을 받는 연예인의 특수성을 고려하지 않을 수 없었고, 연예인의 사생활까지 다루는 댓글 공간을 제공한다는 점에서 인격권 침해 문제에 책임을 공감했다"고 연예 뉴스 댓글 서비스 폐지 이유를 설명했다.

이어 "현재의 기술적 노력만으로는 연예인들의 고통을 해소하기에 부족함을 인정하고 연예 정보 서비스의 구조적 개편이 완료될 때까지 연예 뉴스 댓글을 닫기로 했다"고 밝혔다.

앞서 네이버와 함께 국내 양대 포털 사이트로 꼽히는 다음의 경우 지난해 10월 이미 연예 댓글란을 폐지한 바 있다.

양대 포털의 노력은 악플을 줄이는 데 효과가 있는 것으로 나타났다. 실제로 카카오는 지난 2월 말 카카오톡과 다음의 뉴스 댓글 시스템을 개편한 후 욕설이나 혐오 표현 등 악성 댓글이 20% 이상 줄었다고 지난 18일 발표했다.

그뿐만 아니라 지난달 한국언론진흥재단이 발표한 보고서에 따르면 네이버 댓글은 개편 후 약 41% 감소한 것으로 확인됐다.

그러나 이들 포털 댓글이 막히자 온라인커뮤니티, 방송 프로그램 시청자 게시판, 유튜브 등으로 악플러들이 몰려들고 있다.

한 포털사이트 연예 기사에는 "이런X는 왜 자꾸 나오는지 몰라", "이런 XXX 아침부터 눈 버렸네" 등 입에 담지 못할 비속어가 담긴 댓글부터 심지어는 성희롱성 발언도 쉽게 찾아볼 수 있다. 댓글 신고 기능이 있으나, 쏟아지는 악플들을 막지 못하는 모양새다.

악플로 인한 연예인, 인플루언서 등 유명인사에 대한 인격 모독과 사생활 침해 논란은 계속돼 왔다. 특히 최근에는 비연예인을 향한 악플도 심심찮게 볼 수 있다.

최근 출연한 KBS Joy 예능프로그램 '무엇이든 물어보살'에 '박보검 닮은꼴 고등학생'으로 출연한 김민서 군은 방송이 나간 후 인신공격성 악플에 시달리기도 했다.

김민서 군은 지난 14일 자신의 인스타그램을 통해 악플러들이 보낸 DM(다이렉트 메시지) 중 일부를 공개했다. 공개된 메시지에는 "밥버거남인지 뭔지 너무 보기 싫다", "네가 뭐가 닮았냐" 등의 내용이 담겨 있었다. 결국, 김 군은 이들 악플러를 경찰에 고소했다.

상황이 이렇다 보니 누리꾼들 사이에서는 "다른 사이트들도 댓글 창 없애라", "연예 기사에 달리는 댓글 수준은 한심할 지경", "이제 일반인한테도 악플을 달고 있다" 등 비판이 나온다.

청와대 국민청원 게시판에는 '포털사이트 모든 기사에 대한 댓글을 막아주세요', '인터넷 상 법률 처벌을 강화하여 주세요', '악플러에 대한 강력한 법 개정을 촉구합니다' 등 제목의 청원 글이 올라오기도 했다.

한 청원인은 "(악플을 다는 사람들은) 연예인 루머를 카페, 트위터 등에 올리고 그에 대한 반응을 캡처해 유명 커뮤니티에 게재한다. 그럼 또다시 댓글이 달리면서 악플은 계속되고 있다"고 지적했다.

또 다른 청원인도 "자신의 신분이 노출되지 않고 상대방과 직접 대면하지 않는다는 이유로 악플러들은 상대방에게 모욕감을 주고 있다. 연예인들뿐만 아니라 수많은 사람들이 악플로 인해 고통을 받고 있다"며 "처벌을 강화해 악플러들의 뿌리를 뽑았으면 좋겠다"라고 촉구했다.

일각에서는 타인과 의견을 나눌 수 있는 공론화의 장이 사라졌다는 지적도 나온다. 이들은 표현의 자유를 침해당했다는 취지의 주장을 하고 있다.

전문가는 댓글 공간을 아예 없애는 방법 이외에도 다양한 방안을 고민해야 한다고 지적했다. '네이버 댓글 개편 이후 이용 변화와 향후 댓글 정책 제안'(한국언론진흥재단, 2020) 보고서에서 오세욱 선임연구위원은 "댓글을 폐쇄 차단하는 것만이 해법은 아니며 향후 댓글 정책의 꾸준한 개선이 필요하다"며 "이를 위해서는 이용자, 학계, 사업자 등의 상호 신뢰를 바탕으로 한 열린 소통이 중요하다"라고 제언했다.

악플을 지양하는 사회적 분위기를 강화해야 한다는 전문가 분석도 있다. 곽금주 서울대 심리학과 교수는 "제일 중요한 것은 개개인이 악플 지양해야 한다. 타인에 폭력을 가하는 행위라는 점을 인식하고 이에 대한 경각심을 키워야 한다"라면서 "양대 포털사이트의 댓글창 폐쇄로 유튜브 등에서 발생하는 악플에 대해서는 관리자가 경고하는 조치가 필요하다. 이러한 조치가 어렵다면 법적 제재를 통해 악플을 줄이는 것이 방안이 될 수 있겠다"라고 조언했다.

