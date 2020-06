철도공단, 철도유휴부지 활용 사업자 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도시설공단이 철도유휴부지 활용 사업자 공모에 나선다.

26일 철도공단에 따르면 공모대상 철도유휴부지는 총 31개소로 105필지(3만6308㎡) 규모다.

각 철도유휴부지는 경인선과 경의선, 경부선 노선의 도심지 및 역사와 인접한 상가건물, 고가하부 공간 등으로 활용도가 높아 임대 수요자의 관심이 높을 것으로 철도공단은 내다보고 있다.

공모는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 확산되는 점을 고려해 대면접촉을 피한 온라인으로 진행된다.

또 현장을 직접 찾아가기 어려운 사업자를 위해 철도공단 홈페이지에 임대부지의 위치와 현장사진, 입찰예정가 등 정보가 공개돼 사업자가 입찰에 보다 쉽게 참여할 수 있게 돕는다.

공모에 관한 기타 자세한 내용은 철도공단 홈페이지를 참조하거나 지역본부 재산담당 부서를 통해 안내받을 수 있다.

철도공단 김상균 이사장은 “국유재산의 활용도를 높이고 지역경제를 활성화한다는 취지로 사업자를 공모한다”며 “이번 공모가 사업자의 신규 수익창출과 지역경제 활성화, 일자리창출에 실질적인 도움이 될 수 있길 기대한다”고 말했다.

