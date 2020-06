[아시아경제 구은모 기자] 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 24,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,300 2020.06.26 08:56 장시작전(20분지연) close 는 종속회사인 아티바 바이오테라퓨틱스(Artiva Biotherapeutics, Inc.)가 운영자금 조달을 위해 842억300만원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr