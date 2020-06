콘진원-롯데월드, 테마파크형 콘텐츠 발굴 위해 맞손

[아시아경제 김흥순 기자] 한국콘텐츠진흥원이 롯데월드와 '테마파크 수요맞춤형 콘텐츠 공동 기획ㆍ발굴 및 중소콘텐츠기업 지원'을 위한 업무협약을 체결한다고 26일 밝혔다.

콘진원과 롯데월드는 ▲콘텐츠 지식재산권(IP)을 활용한 테마파크 수요맞춤형 콘텐츠 공동 기획ㆍ발굴 ▲중소콘텐츠기업 성장을 위한 유통 및 홍보 지원 ▲우수 콘텐츠 IP 피칭, 투자유치 등 비즈니스 지원 ▲콘텐츠산업 동반성장 지원 및 사회적 가치 창출 등을 위해 협력할 계획이다.

또 콘진원 지원사업을 통해 발굴된 우수 콘텐츠를 롯데월드의 홍보채널을 활용해 영상홍보 할 예정이다. 김영준 콘진원장은 "이번 업무협약은 공공분야와 대기업이 동반성장과 사회적가치 창출을 위해 뜻을 함께 모은 결과로 중소콘텐츠기업들에 새로운 기회가 될 것으로 기대한다"며 "우리나라를 대표하는 테마파크인 롯데월드와 우수 국산콘텐츠 IP가 무한히 확장할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr