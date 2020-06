김해시, 노르딕스틱 걷기운동 도입 … 생활 속 거리두기 안성맞춤

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남 김해시는 뉴스포츠인 노르딕스틱 걷기운동을 도입해 올해 시범 운영한다고 25일 밝혔다.

야외에서 스틱을 이용한 걷기여서 일정한 공간 확보가 필요해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 생활 속 거리 두기를 유지하면서도 건강을 챙길 수 있는 포스트 코로나 시대 안성맞춤인 운동이다.

시 건강증진과는 걷기운동을 한 단계 업그레이드한 노르딕 걷기운동 교실을 지난달 중순 개설해 15명이 참여한 가운데 시범운영 중이며 올해 반응을 지켜본 뒤 내년부터 본격 운영할 방침이다.

스틱을 이용한 운동이어서 하체를 주로 사용하는 일반 걷기와 달리 상체 사용이 많아 인체 근육의 90% 이상을 사용, 신진대사를 증가시키며 유산소와 무산소 운동 효과를 동시에 얻을 수 있다.

또 자세 균형에 좋고 걷는 속도와 보폭을 넓혀주며 적절한 체중 분산으로 인체 부담을 줄이고 특히 무릎과 허리에 오는 충격을 완화해 관절이 약하거나 허리 디스크 재활에도 효과가 있다.

노르딕 걷기운동 교실은 매주 월, 수요일 오전 해반천, 수릉원 같은 지역 명소에서 진행된다. 시는 운동 교실 수료 후에도 모바일 걷기 앱 워크온 '걸어가야 김해'와 연계해 건강관리를 생활화할 수 있게 유도한다.

