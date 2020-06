[아시아경제 박형수 기자] 캔서롭 캔서롭 180400 | 코스닥 증권정보 현재가 7,740 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,740 2020.06.25 15:30 장마감 close 은 황도순 대표를 신규로 선임했다고 25일 공시했다. 황도순 대표는 NE능률 대표를 역임했다.

캔서롭은 기존 이왕준 대표와 황도순 대표가 각자대표 체제로 경영한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr