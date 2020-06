경남교육청, 고3 학생·학부모를 위한 대입상담 실시

대입지원 전략 및 지원 가능 여부 등 안내

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 ‘대학입학사정관과 함께하는 고3 학생?학부모를 위한 대입 상담’을 6월 29, 30일, 7월 1~3일 5일간 오후 1시~5시까지 도 교육청 제2청사 2층 경남대입정보센터에서 실시한다고 25알 밝혔다.

경남대입정보센터에서 처음 운영하는 방식으로 학생부종합전형 등 다양한 정보를 제공한다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 대입준비 어려움을 겪는 고3 학생들에게 진학 정보를 제공하기 위함이다.

상담에는 경상대, 부경대, 부산교대, 부산대, 진주교대, 창원대 등 6개 대학 입학관계자가 참여하며 상담에 참여하는 학생·학부모님들에게는 대학별 2021학년도 수시모집 요강을 배부한다.

청은 코로나19 예방을 위해 방문하는 학생·학부모 체온 측정, 상담실 방역, 가림막 설치, 상담 후 다음 상담자를 위한 소독 등 안전에 최선을 다할 것이다.

홍정희 교육과정과장은 “코로나19로 인해 초조한 마음으로 자녀 진학을 고민하는 고3 학생·학부모에게 지원대학 입학평가자와 상담을 통해 효율적인 대입준비의 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

