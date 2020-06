진중권 "통일 장관 임종석? 나쁘지 않지만 해명할게 많을 것"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 25일 임종석 전 청와대비서실장이 통일부 장관 후보로 거론되는 것과 관련해 "나쁘지 않지만 해명할 것이 있어 임명직으로 나오기 힘들 것"이라고 추측했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "개인적으로 임종석 씨가 통일부 장관 하는 거 나쁘지 않다고 본다"면서도 "다만 이분은 종로에 출마하려다 결국 못 나왔다. 선출직 선거에도 못 나오는 판에 임명직으로 나오기는 아마 힘들 것"이라고 주장했다.

이어 "인사청문회에서 뭐가 튀어나올지 모르니까. 선거 개입 건 말고도 해명해야 할 게 좀 있을 거다"라고 말했다.

그러면서 "울산시장 선거 개입 수사, 수족들은 모두 기소됐고 그 머리 격인 이분만 남겨놓은 상태"라면서 "그동안 추미애가 검찰총장 손발을 다 잘라놓아서 그런지, 선거 끝난 지 한 달 넘도록 이분을 어떻게 처리하겠다는 것인지 후속 보도가 없어 궁금하다"고 덧붙였다.

진 전 교수는 이어진 글에서 "(문재인 정권에서) 집권 직후 의기양양하게 '공직임명 5대 기준'을 만들었다"며 "문제는 그 기준에 맞는 사람이 그 진영에 하나도 없었다는 것"이라고 지적했다.

이어 "그래서 그걸 이리저리 완화해 7대 기준을 만들었지만, 기준을 아무리 느슨하게 해도 사람을 찾을 수가 없어 결국 아예 '기준' 자체를 포기했다"라며 "그 첫 사례가 조국, 둘째 사례가 윤미향"이라고 꼬집었다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr