통합당 청년 분노해결사 '요즘것들연구소' 출범…첫 이슈는 '인국공'

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 청년 문제 전문해결모임을 자처하는 '요즘것들연구소'를 출범하고 첫 이슈로 인천국제공항공사(인국공) 사태를 다룬다.

하태경 통합당 의원은 오는 29일 오후 1시 20분 국회의원회관에서 '요즘것들연구소'가 공식 출범한다고 25일 밝혔다.

연구소의 초대 연구원에는 허은아, 황보승희, 하태경, 임이자, 이준석, 이양수, 이성권, 박민식, 김웅, 김병욱(가나다 거꾸로순) 등 통합당 원내외 인사 10인이 참석했다.

첫 활동으로는 '인국공 로또취업 성토대회'를 발대식 직후 열기로 했다. 미리 모집한 청년 발언자들에게 5분 발언 기회를 주고, 왜 분노하고 고통받는지 자세히 경청하는 시간을 갖는다.

하 의원은 "청년들이 공감·분노·고통받는 개별적·구체적·실질적인 문제를 찾아내 최종 해결하는 것이 모임의 목적"이라며 ""통합당이 낡은정당, 꼰대정당의 오명을 던져버리고 청년정당, 미래정당으로 발돋움하려면 뜻있는 인재들과 함께 작은 문제부터 차근차근 해결해나가는 모습이 중요하다"고 말했다.

