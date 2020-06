[포토] 김수영 양천구청장, 방문판매업체·유흥시설 점검 관련 ‘긴급’ 비상대책회의 주재

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 25일 방문판매업체 및 유흥시설 점검 관련 비상대책회의를 주재하고 있다.

구는 지난달 6일부터 유흥시설·뷔페 등 고위험시설을 대상으로 집합제한조치를 시행한 바 있으며, 이달 5일부터는 방문판매업체 113개소에 대해서도 방역수칙 이행 여부 등을 철저히 점검 중이라고 밝혔다.

