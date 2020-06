대전 코로나19 확진자 5명↑…누계 101명, 최근 일평균 5~6명 증가

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 밤사이 대전에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 5명 더 늘었다. 이로써 대전 누계 확진자는 101명이 됐다.

25일 대전시에 따르면 전날 지역에선 #97~101 확진자가 추가 발생했다. 지역 누계로는 100명이 넘었고 지난 15일~24일 확진자는 총 55명이 됐다.

추가 확진자는 대부분 암호화폐 관련 다단계방문판매업소 관련자와 관련자 접촉자를 중심으로 'n차 감염‘된 것으로 시와 방역당국은 내다보고 있다.

우선 #97 확진자는 유성구에 거주하는 50대 여성으로 최근 서구 괴정동 오렌지타운 내 다단계방문판매업소 운영자(#60)와 접촉한 후 지난 22일 증상발현으로 코로나19 진단검사를 받아 최종 확진 판정을 받았다.

#98 확진자는 유성구에 거주하는 50대 남성으로 #60 확진자와 접촉한 이력이 있으며 지난 22일 최초 발열, 기침 등 증상이 발현된 것으로 역학조사 결과 확인됐다.

#99 확진자는 서구 복수동에 거주하는 80대 여성이다. 이 확진자는 아무런 증상 없이 #65(열매노인요양원) 확진자와 접촉한 것으로 확인돼 21일부터 대전 제2시립노인전문병원에서 입원했다가 확진 판정을 받았다.

#100 확진자는 중구 태평동에 거주하는 50대 여성, #101 확진자는 서구 변동에 거주하는 50대 여성으로 모두 #86 확진자와 접촉해 코로나19에 감염된 것으로 보인다. 두 확진자는 최종 확진 판정을 받을 때까지 아무런 증상을 느끼지 못한 것으로 파악된다.

시와 방역당국은 확진자가 다녀간 다중밀집장소 8곳의 방문객을 상대로 코로나19 진단검사를 진행하는 중으로 신분노출을 우려하는 방문객의 경우 익명으로 검사받을 수 있게 했다.

또 지역 내 코로나19 확산 고리를 차단하기 위해 최초 감염원과 감염경로를 찾는데 주력하고 있다.

