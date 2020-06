대구시교육청, '블렌디드 러닝' 맞춤형 수행평가 사례집 보급

블렌디드 러닝 환경 하에서의 교과별 수행평가 사례 공유

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 등교수업 기간 단축으로 평가의 어려움을 겪고 있는 일선 학교 교사-학생들을 지원하기 위해 '블렌디드 러닝' 환경 속 수행평가 사례집을 보급했다고 25일 밝혔다.

지난달 20일부터 순차 등교를 진행한 각 일선 학교에서는 생활 속 거리두기의 실천을 위해 학생 밀집도를 최소화하는 조치로 격일제, 격주제 등 원격과 등교수업이 혼재된 블렌디드 러닝 형태의 수업을 진행하고 있다. 수행평가는 교사가 학생의 활동을 직접 관찰할 수 있는 수업 중에 실시해야 한다는 기본방침으로 인해 학교 현장은 평가의 어려움을 겪고 있다.

대구시교육청은 지난 4월에 '중등 원격수업 출결·평가·기록 가이드라인'을 통해 수행평가 영역 수는 '2가지 이상'에서 '1가지 이상'으로, 학기말 환산점의 40%이상에서 10%~20%도 가능하도록 기준을 완화했다. 이에 따라 대부분의 교과에서는 수행평가 1가지 영역, 10~20%의 비율로 실시되고 있다.

하지만 이런 조치에도, 짧아진 등교수업 기간으로 인해 평가 부담을 줄여 줄 수 있는 대안이 필요했다는 게 시교육청의 설명이다. 시교육청은 현장 교사들로 '대구 중등 학생평가 현장지원단'을 구성해 원격수업에서 이뤄진 학생의 활동을 연계해 수행평가를 실시한 평가 자료를 교과별로 엮어 사례집으로 만들었다.

현장지원단으로 활동하고 있는 유상은 교사(심인중)는 "학생들이 A조 B조로 나뉘어 격주로 등교하고 있는 상황에서 수행평가의 공정성과 동시성을 어떻게 고려할 수 있을지에 대한 고민이 많았다"면서 "어떻게 하면 평가의 본질에 맞는 평가를 할까 고민했고 원격수업의 활동 내용을 반영한 수행평가 아이디어를 제안하게 됐다"고 전했다.

해당 사례집은 에듀나비 홈페이지에 탑재해 현장 교사들과 자료를 공유하고 있다.

대구시교육청 관계자는 "선생님들께서는 자신의 교과 사례뿐 아니라 타 교과의 사례도 참고해 학교 내 교사전문학습공동체(수평공동체) 구성원 간 협업을 통해 차후 이루어질 수행평가를 공정하고 안정되게 운영할 수 있기를 기대한다"고 했다.

