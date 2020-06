[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 26일부터 30일까지 닷새 간 '상반기 총 결산' 프로모션을 열고 상반기 톱30 상품을 할인 판매한다고 밝혔다.

위메프는 이번 기획전을 위해 상반기 히트 상품 중 30개를 엄선했다. 전체 상품군에서 10개, 패션·뷰티, 유아동, 리빙, 식품 카테고리에서 가장 큰 호응을 얻은 상품 5개씩을 소개한다.

행사 첫 날인 26일 하루 동안 대대적인 마스크 할인전도 진행한다. 마스크 기획전에 준비된 수량은 총 1000만장 이상으로 전 상품은 무료 배송된다.

