[아시아경제 문채석 기자]한국석유관리원은 국립농산물품질관리원과 합동으로 가짜 석유를 판 주유소 3곳을 적발했다고 25일 밝혔다.

석유관리원은 지난달 18일부터 이달 12일까지 농가와 석유사업자 226곳을 점검했다.

이 중 가짜 석유 등 10건을 확인, 역추적 조사 끝에 이를 적발했다.

이들 주유소는 강원도와 천안 지역에서 등유와 경유를 혼합한 가짜 경유를 면세유로 속여 판매, 부당이득을 챙겼다.

석유관리원은 농관원과 실무자 워크숍을 해 결과를 공유하고 하반기 2차 합동점검을 추진할 계획이다.

손주석 석유관리원 이사장은 "가짜 석유를 판매하는 행위는 반드시 근절돼야 할 사회 문제"라며 "선량한 국민들이 더 이상 피해 입지 않도록 유관기관과 협력해 철저히 단속할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr