롯데하이마트, '대한민국 동행세일' 동참

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데하이마트가 '대한민국 동행세일'에 동참한다. '대한민국 동행세일'은 정부가 내수 경기 활성화와 소비 촉진을 위해 전국적으로 시행하는 대규모 행사다.

롯데하이마트는 26일부터 다음달 12일까지 정부 동행세일 기간에 맞춰 '힘내요 대한민국 가전페스타' 행사를 진행한다. 전국 460여 개 매장과 롯데하이마트 온라인 쇼핑몰에서 기획전과 함께 엘포인트(L.POINT)추가 증정,이벤트 등 추가 혜택을 준비했다.

오프라인 매장에서는 에어컨,냉장고, TV 등 행사하는 대형 가전구매 고객에게 엘포인트를추가 증정한다. 행사 모델을 2품목 이상 구매하면 엘포인트20만 포인트부터최대 50만 포인트까지 추가로 준다. 온라인쇼핑몰에서도 같은 기간 '중소 브랜드 기획전'을 펼친다. '대우루컴즈'의 10kg 세탁기, '서울전자'의 270ℓ급 레트로 냉장고, '더함'의 81cm (32형) 풀HD급 TV 등 국내 중소 브랜드의 다양한 전자제품들을 선보인다. 구매 혜택도 있다. 행사 카드로 결제하면 구매 금액대에 따라 최대 50만 원까지 청구 할인해준다. 엘포인트도 구매 금액대에 따라 최대 10만 포인트까지 적립해준다. 여러 품목을 동시에구매하는 고객에게는엘포인트를최대 50만 포인트까지추가로준다.

