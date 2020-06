[아시아경제 금보령 기자] 코미팜 코미팜 041960 | 코스닥 증권정보 현재가 16,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,450 2020.06.25 08:32 장시작전(20분지연) close 은 이탈리아의약품청(AIFA)에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 폐렴환자에서 PAX-1(파나픽스)의 안전성 유효성 평가를 위한 임상2/3상 임상시험계획을 신청했다고 25일 공시했다.

임상시험 대상 환자의 규모는 이탈리아, 스페인, 러시아에서 코로나19에 감염된 환자 총 794명이다. 임상시험 기간은 총 28일이다.

코미팜 측은 "PAX-1는 바이러스 감염 질환의 발생기전에 관여하는 각종 염증성 사이토카인 TNF-α, IL-1β, IL-6 등을 면역세포로부터 배출을 억제시킨다"며 "PAX-1는 추후 코로나19는 물론 그 외의 바이러스 및 인플루엔자 감염질환 등에 의한 폐렴 및 급성호흡곤란증후군(ARDS)을 예방 및 치료할 수 있는 효과에 대한 확인 계획을 갖고 있다"고 설명했다.

