냉동보다 싸진 생물 오징어…어획량 급증에 지난해 '반값' 수준

[아시아경제 이승진 기자] 이마트가 국산 생 오징어를 예년보다 50% 이상 저렴한 가격에 선보인다.

이마트는 다음달 1일까지 일주일간 국산 생오징어(100g 내외) 5마리를 7900원에 선보인다고 25일 밝혔다. 한 마리당 가격은 1580원으로 지난해 6월 마리당 3280원에 판매된 것과 비교해 약 51% 저렴하다.

이마트가 생오징어를 저렴하게 선보일 수 있는 이유는 올해 생오징어 어획량이 급격히 늘었고, 이로 인해 가격이 크게 내려갔기 때문이다.

실제 이달 1일부터 15일까지 속초 수협에서 경매된 오징어량은 16만5285㎏으로 지난해 6월 한달 오징어 경매량보다 4배 이상 많다. 어획량이 증가하며 경매가도 크게 낮아져 지난 1일부터 6일까지 오징어 1㎏ 평균 가격은 1900원으로 지난해 같은 기간보다 약 26% 하락했다.

특히, 이번에 판매되는 생 오징어의 행사 가격은 ‘냉동 오징어’보다 저렴하다. 올해 생 오징어 가격 하락으로 지난해에 저장한 냉동 오징어가 최근 어획된 생 오징어보다 가격이 비싸지는 가격 현상이 벌어진 것이다.

염이용 이마트 연체류 바이어는 “최근 금(金)징어라 불리던 오징어가 오랜만에 많이 어획되어 다시 ‘오징어’의 이름으로 돌아오고 있다”며 “이번 행사를 통해 고객들은 최고의 인기 수산물인 오징어를 저렴한 가격에 드실 수 있을 것”이라고 밝혔다.

