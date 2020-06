오금교~희망교 2.4km 구간 확장 및 재포장

양천구, 주민참여예산 5억 들여 오금교와 희망교 사이 2.4km 구간 확장 및 재포장 완료... 향후에도 관련 예산 추가 확보해 5.4km 전 구간 정비할 계획

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 안양천 보행자도로 확장 및 재포장을 완료했다.

교통약자를 포함한 구민들이 편안하게 산책할 수 있도록 안양천 보행자도로의 폭을 넓혔으면 좋겠다는 한 양천구민의 제안을 계기로 구는 해당 사업을 2020년 주민참여예산 사업으로 선정했다.

이에 따라 구는 쾌적한 하천 산책로 환경을 조성하기 위해 5억 원의 주민참여예산을 들여 공사에 착수, 지난 10일 보행자도로 2.4km 구간의 확장 및 재포장을 완료했다.

이번에 정비된 오금교와 희망교 사이의 2.4km 구간은 이용자 수가 많고, 양천구에서 관리하는 안양천 보행자도로 5.4km 구간 중 국토부의 ‘보도 설치 및 관리 지침’에 따른 보도 유효폭 기준(2m 이상)에 미달됐던 구간이다.

구는 기존의 노후되고 협소했던(폭 약 1.7m) 해당 구간의 보행자도로를 지난 10일 약 2.5m으로 확장 및 재포장했다.

한편 구는 지난 2018년부터 안양천 보행자도로 확장 및 재포장 공사를 추진해2018년에는 0.7km, 2019년에는 0.9km를 정비한 바 있으며, 향후에도 관련 예산을 추가 확보해 양천구가 관리하는 안양천 보행자도로 5.4km 전 구간을 정비할 계획이다.

양천구 관계자는 “이번 도로 확장 사업을 통해 넓은 보행자도로가 조성돼 이용자 간 최소한 거리 유지가 되므로 보다 쾌적한 산책이 가능해짐은 물론 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산도 효과적으로 방지할 수 있을 것”이라고 전했다.

