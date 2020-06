중국, 美미사일 일본배치설에 "단호히 반격할 것"

[아시아경제 금보령 기자] 미국 중거리 탄도미사일의 일본 배치 협의설이 나온 데 대해 중국 국방부가 강하게 반발하고 나섰다.

우첸(吳謙) 중국 국방부 대변인은 24일(현지시간) 월례 브리핑에서 "미국이 중거리핵전력(INF) 조약 탈퇴 후 일본과 주일미군기지에 중거리 탄도미사일 배치를 협의 중"이라는 일본매체 보도에 대한 논평을 요구 받고는 이처럼 말했다.

일본 마이니치 신문은 지난 20일 "(미국이) 일본에 (미군 미사일을) 배치하는 것뿐만 아니라 자위대의 지상 발사형 중거리 미사일 보유도 물밑에서 협의되고 있다"고 보도한 바 있다.

우 대변인은 "미국이 아시아태평양 지역에 중거리 미사일을 배치하는 데 대해 중국은 반대한다"고 강조했다. 이어 그는 "만약 미국이 미사일 배치를 고집하면 이는 중국의 문 앞에서 도발하는 것"이라며 "필요한 모든 조처를 해 단호히 반격할 것"이라고 말했다.

그는 일본을 비롯한 관련국을 향해 "지역 평화·안정이라는 대국적인 차원에서 신중히 행동하기 바란다"며 "자국 영토에 미국 중거리 미사일 배치를 허락하지 말아야 한다"고 경고했다.

