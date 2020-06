속보[아시아경제 김가연 기자] 24일 충남 부여군측은 부여읍에 거주하는 50대 여성(부여 12번 확진자)이 최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 대전 93번 확진자(50대 여성)의 접촉자로 분류돼 자가격리 상태에서 검사를 받고 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr