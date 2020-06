OLED 장비개발 업체 신도기연, 공모가 1.6만 확정

[아시아경제 박형수 기자] 유기발광다이오드(OLED) 장비 개발업체 신도기연이 공모가를 1만6000원으로 확정했다.

신도기연은 지난 22일부터 23일까지 이틀 동안 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 한 결과 공모가 1만6000원으로 확정했다고 24일 밝혔다.

신도기연 상장을 주관하는 한국투자증권에 따르면 전체 공모 물량의 80%인 104만주에 대해 수요예측을 한 결과 총 1381개 기관이 참여해 1272.9대1의 경쟁률을 기록했다.

박웅기 신도기연 대표는 "중국 OLED 시장은 앞으로 꾸준한 투자가 이뤄질 것으로 전망한다"며 "신도기연의 우수한 기술력으로 글로벌 경쟁력을 갖추는 데 주력할 것"이라고 말했다.

신도기연 총 공모주식 수는 130만주다. 기업공개(IPO)를 통해 최대 약 208억원을 조달한다. 수요예측 후 일반 투자자 청약은 전체 물량의 20%인 26만주를 대상으로 오는 25일과 26일 진행한다. 상장 예정일은 다음달 6일이다.

신도기연은 공모자금으로 생산시설 확대, 연구개발 등에 활용한다.

지난 2000년 설립한 신도기연은 LCD와 OLED 후공정장비 중 3D합착기(Laminator)의 실리콘 패드 합착 기술, 다이아프램 부착 기술과, 탈포기(Autoclave) 기술 부문에서 시장을 선도하고 있다.

국내외 디스플레이 패널 제조사와 단독 공급 계약을 통해 우수한 기술력을 인정받았다. 특히 중국 OLED 시장이 향후 1~2년간 18조원 규모의 신규 설비 투자를 계획하고 있어 중국 시장 내에서 신도기연의 입지가 확고해질 것으로 기대했다.

신도기연은 앞으로 최신 기술에 적용된 OLED용 3D 합착기 판매 확대에 주력하면서 추가적인 해외시장 확대에 나선다. 자체 보유한 합착 기술을 활용해 수소연료전지와 진공유리 분야로 사업영역을 넓힐 계획이다.

