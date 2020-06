목포기독병원 ‘사랑의 헌혈’ 동참으로 이웃사랑 앞장

지역사랑상품권 유통 활성화에도 한 몫

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 코로나19 사태 속에 국민안심병원과 선별진료소를 선제적으로 운영하는 목포기독병원이 지역경제 활성화와 사회공헌 활동에 나선다.

목포기독병원은 코로나19 여파로 전국의 혈액 보유량이 급감한 것과 관련해 목포 헌혈의 집 유달센터와 업무협의를 통해 일반 시민의 헌혈 동참 운동을 전개하기로 했다고 24일 밝혔다.

내달 1일부터 31일까지 헌혈에 참여한 일반 시민을 대상으로 추첨을 통해 목포기독병원 종합검진권과 MRI 촬영권을 후원하기로 했다.

앞서 지난 17일에는 혈액원의 헌혈 차량 지원을 받아 목포기독병원 임직원 100명이 참여한 가운데 헌혈 행사를 진행했으며, 헌혈에 참여한 직원들에게 지역사랑상품권 5만 원 권을 전달해 지역경제 활성화와 소상공인 지원에 보탬이 되도록 했다.

목포기독병원은 지역민의 사랑을 환원하기 위해 전 직원이 매년 8시간 이상씩 자원봉사 활동을 의무적으로 실시하고 있으며, 올 하반기에도 적십자사와 함께 사랑의 헌혈 행사를 대대적으로 실시할 계획이다.

목포기독병원 오인균 대표원장은 “신종플루, 코로나19 등 끊이지 않는 국가적 전염병 사태 속에 빚어지는 보건의료에 대한 우려를 떨쳐내고, 지역경제 침체 등에도 도움이 되는 방안을 지속해서 마련하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr