뉴지랩파마, 대사항암 치료제 전문가 고영희 박사 이사회 의장 및 회장 선임

[아시아경제 박형수 기자] 대사항암제 분야 전문가인 고영희 박사가 뉴지랩 자회사 뉴지랩파마 이사회 의장으로 취임한다.

뉴지랩파마는 이사회를 열고 대사항암 치료 신약 상업화를 위해 고영희 박사를 이사회 의장과 회장으로 추대했다고 24일 밝혔다. 고영희 회장은 뉴지랩파마의 대사항암제 연구개발(R&D)뿐만 아니라 회사 경영에서도 핵심 역할을 할 것으로 보인다.

고 회장은 아이오와주립대학교 영양생리학(Nutritional Physiology) 석사와 워싱턴주립대학교 생화학 박사를 거쳐 1991년부터 존스홉킨스의과대학의 페데르센(Peter L. Pedersen) 교수 연구팀에서 핵심 연구원으로 재직했다. 17년간 3-브로모피루베이트(3-bromopyruvate, 3BP)를 이용한 대사항암 물질을 연구해왔다.

이후 고 회장은 고디스커버리를 설립해 3BP 물질을 기반으로 한 대사항암 치료 신약의 상업화를 위해 연구개발을 지속했다. 관련 분야에서 60여편의 논문에 저자로 이름을 올렸다.

고 회장은 대사항암제 개발 기술을 라이선스 아웃한 뉴지랩파마의 공동대표로 재직하다 뉴지랩파마 이사회 의장과 회장으로 취임한다.

회사 관계자는 “고 회장은 페데르센 교수와 함께 대사항암이론의 창시자인 워버그(Otto Warburg)의 뒤를 이어 대사항암이론을 발전시키고 관련 메커니즘을 규명한 리더 중 한 명”이라고 소개했다. 이어 "이사회 의장 및 회장 선임으로 고 회장과 과학자문위원단이 긴밀하게 소통해 대사항암 치료 신약의 상업화를 앞당길 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

뉴지랩파마는 지난해 7월 존스홉킨스의과대학 피터 페데르센(Peter L. Pedersen) 교수, 병리학(Pathology)전문가인 메이요클리닉의 마이클 토벤슨(Michael S. Torbenson, M.D.) 등 대사항암제 관련 전문지식과 경험을 보유한 전문가를 과학자문위원단으로 위촉했다.

폴란드 브로츠와프 대학교 유전학 스타니슬라프(Stanislaw Ulaszewski)교수, 메릴랜드 의과대학 아딜 카이저(Adeel Kaiser, M.D.)교수, 사우스플로리다 의과대학 도밍고 디아구스티노(Dominic D’Agostino)교수 등도 참여하고 있다.

뉴지랩파마는 고 회장과 김동은 대표 외에 박대우 뉴지랩 대표와 임재석 뉴지랩 부사장을 이사로 추가 선임하고 이사회 역량을 강화했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr