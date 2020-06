[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부경찰서(서장 임광문)는 지난 23일 서구, 서구 시니어클럽, 우리동네 보안관과 함께 상무2동 쌍학공원 일대 합동순찰을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 순찰은 주민 불안 요소를 선제적·적극적으로 대응해 공동체 치안 분위기를 조성하기 위해 추진됐다.

우리동네 보안관은 퇴직 경찰관, 퇴직 군인, 자율방범대로 구성돼 동네를 잘 이해하고 활동성과 전문성을 갖추고 있어 경찰과 범죄 취약지 순찰활동·주민요청 탄력순찰 등 안전한 서구를 만들기 위해 운영되고 있다.

임광문 서부경찰서장은 “퇴직경찰관 등으로 구성된 우리동네 보안관이 주민 불안 요소를 선제적으로 대응함으로써 불안감을 해소시키고 있다”고 말했다.

