포항시, 시설관리공단의 한계 넘는 '도시공사' 설립한다

"지자체 주도 개발사업으로 개발이익 지역사회 환원"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 포항시는 향후 각종 도시개발사업을 주도적으로 추진하면서 개발이익을 지역사회에 환원한다는 방침 아래 기존 '시설관리공단'을 '포항도시공사'(가칭)로 전환·설립을 추진키로 했다고 24일 밝혔다.

지난 3월부터 5월까지 관련 내용에 대한 타당성 용역을 실시한 포항시는 23일에는 제270회 포항시의회(자치행정위원회) 제1차 정례회에서 용역결과에 대해 보고했다.

포항시는 앞서 지난 2005년과 2009년에 도시개발공사의 설립을 추진했으나, 향후 여건 변화 등을 고려해 성사시키지 못했다. 이후 지난 2010년 12월에 시에서 관리·운영하고 있는 각종 공공시설물의 운영을 통해 시민편익 증대와 양질의 서비스를 제공할 목적으로 출자금 2억원 규모의 현재 포항시설관리공단을 출범시켰다.

현재 포항시설관리공단은 1실·1본부·6개 팀에 195명의 직원이 체육시설·교통·환경관리 등 포항시가 위탁업무를 맡긴 24개소의 사업을 수탁해 대행하고 있다. 이와 관련, 현행법상 수익사업이 불가능햐 각종 개발사업을 추진할 수 없다는 한계점을 지니고 있다는 게 포항시의 설명이다.

개발사업의 진행이 가능한 도시공사로 전환·설립하면 자금 회수기간이 길고 이해갈등의 발생 소지가 큰 지역을 비롯한 개발사업에도 원할해 질 것으로 포항시는 보고 있다. 중재자 역할을 수행하면서 그 수익을 지역사회에 환원할 수 있다는 장점을 지닌다는 것이다.

포항시 관계자는 "기존의 시설관리공단 업무는 앞으로도 이어가면서 개발사업 등을 담당하는 전문부서를 추가적으로 신설하는 방식으로 기존의 시설관리공단 조직과 인력을 그대로 포괄 승계하게 될 것"이라고 전했다.

