24일 서울 종로구 옛 일본대사관 앞 평화의 소녀상에서 반아베반일청년학생공동 소속 대학생들이 수요시위 모욕과 방해를 중단하라며 연좌농성을 벌인 가운데 자유연대 등 보수단체 회원들이 바로 옆에서 정의연 규탄 집회를 하고 있다. 28년간 매주 옛 일본대사관 앞에서 열렸던 수요시위는 자유연대 등 보수단체에서 7월 중순까지 집회신고를 선점해 장소를 연합뉴스 사옥 앞으로 옮겨 진행됐다./김현민 기자 kimhyun81@

