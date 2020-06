공군 '황제병사' 매주 부모에게 세탁물 전달(종합)

[아시아경제 양낙규 기자]공군에서 논란이 됐던 '황제 병사'는 매주 매주 주말 가족 면회시간에 자신의 세탁물을 부모에게 전달한 것으로 확인됐다.

24일 공군은 방공유도탄사령부 예하 3여단 본부 소속 A 상병을 둘러싼 특혜 의혹에 대한 감찰조사 결과를 발표하며 "지난해 9월 부대에 전입한 A씨는 평소 매주 주말 가족 면회시간에 자신의 세탁물을 부모에게 전달했다"고 밝혔다.

A 상병은 앞서 청와대 청원을 통해 Δ부사관을 통한 빨래와 음용수 배달 Δ1인 생활관 사용 Δ무단으로 근무지 이탈 Δ부대 특혜 배속 등 의혹이 제기됐다. 공군은 서울의 한 공군 부대에서 부모의 재력을 이용해 각종 특혜를 누린다는 이른바 '황제 병사' 논란과 관련해 감찰반을 편성하고 지난 12일부터 조사를 벌여왔다.

공군은 감찰결과 여러 의혹들 가운데 부사관을 통한 빨래와 음용수 배달 및 근무지 이탈 의혹에 대해서만 일부 사실관계가 확인됐다고 밝혔다. 이와 관련해 군사경찰이 대가성 여부 등에 대한 수사를 별도로 진행하고 있다.

공군에 따르면 2월 말 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 면회가제한되자, '피부질환(모낭염, 피부염) 때문에 생활관 공용세탁기 사용이 어려우니 부모를 통해 자가에서 세탁할 수 있도록 도와달라'고 소속 부서 간부에게 요청했다. 이에 해당 간부는 3월부터 5월까지 13회에 걸쳐 세탁물을 전달해준 사실이 있으며, '병사 애로사항' 해결 차원이었다고 감찰 조사에서 진술했다.

다만 세탁물을 A씨 부모로부터 넘겨받아 돌려주는 과정에서 가방에 생수도 함께담아 전달된 것으로 추정된다고 공군은 설명했다. 이 과정에서 간부가 A씨 부모로부터 별도 대가를 받았는지 여부는 군사경찰이 별도 수사 중이다.

A씨는 또 부대 전입 후 최근까지 총 9차례 외래 진료를 목적으로 외출을 나갔고모두 부서장 승인하에 실시된 것으로 확인됐다며 "탈영 의혹은 사실이 아니다"라고 공군은 밝혔다. 다만 병원 진료가 끝난 뒤 곧장 복귀하지 않고 집을 들른 정황에 대해선 군사경찰이 무단이탈 혐의로 입건해 수사 중이다. 당초 국민청원을 통해 제기된 ▲ 생활관 단독사용 특별대우 ▲ A씨 부모의 부대샤워실 보수 민원 ▲ 특정보직 배정 특혜 의혹 등은 사실무근으로 확인됐다는 게 공군 입장이다.

A씨에 대해 이달 3일부터 17일까지 2주간 생활관 단독 사용 승인이 나긴 했지만, 이는 A씨가 37.8도의 고열로 외진을 다녀온 이후 2주간 경과 관찰이 필요하다는 의사 소견서를 제출한 데 따른 결정이었다고 공군은 설명했다.

이와 함께 A씨 부모의 청탁 및 민원으로 해당 부대가 샤워실을 보수했다는 의혹역시 전임 3여단장 지시로 이뤄진 것이라며 "전임자는 A씨 부모와 만나거나 통화한 적도 없는 것으로 확인됐다"고 말했다.

공군 관계자는 "현재까지 감찰조사를 통해 해당 부대 병사에 대한 지휘감독 부실, 규정과 절차에 의한 업무수행 미숙 등이 식별됐다"며 "국민청원을 통해 제기된 특혜 의혹과 관련해 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 데 대해 사과드린다"고 말했다.

