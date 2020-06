정부-의료계 임상진료지침 마련 '맞손'

[아시아경제 조현의 기자] 한국보건의료연구원은 대한의학회와 협업해 임상진료지침 개발과 의료기술평가 연구에 전문성과 객관성을 높이는 협력체계를 구축했다고 24일 밝혔다.

양 기관은 전날 업무협력 협약을 체결했다. 주요 협약 내용은 ▲연구주제 개발 및 연구 협력 ▲임상진료지침 개발 및 방법론 연구 협력 ▲의료기술평가 등 보건의료정책 근거마련을 위한 정례적 협의 등이다.

보건의료연구원과 대한의학회는 정부와 의료계가 상호 협력해 객관적이고 과학적인 임상진료지침을 공동 개발하기 위한 체계적인 연구를 함께 수행할 방침이다. 국내 임상진료지침 개발 현황과 방법론 개발에 관한 공동 연구를 수행하고 대한의학회 소속 전 임상 전문학회들과 연구 인프라를 확장해 문헌검색, 연구 방법론 개발, 진료지침 질 평가 교육과 연구 등의 영역에 인적·물적 자원을 지원할 예정이다.

대한의학회는 의료 전문가를 추천해 보건의료연구원의 의료기술평가·재평가 과정에서 우선순위가 높은 연구 주제를 개발하고 공동 연구를 수행하는 데 참여할 계획이다.

보건의료연구원은 연구주제 개발·선정, 연구결과 심의 등 다양한 의료전문가가 포함된 위원회를 운영하고 있으며 이번 협업으로 더욱 전문성을 높인 협력 채널을 구축할 수 있는 발판을 마련할 것을 기대하고 있다.

한광협 보건의료연구원 한광협 원장은 “앞으로도 임상진료지침과 의료기술평가의 질 향상을 위해 의료계와 끊임없이 대화하고 적극적으로 협력하겠다”고 했다.

