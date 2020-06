S-OIL, 청소년 자립 위해 2억8000만원 전달

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL(에쓰오일)이 이공계 전문대생 및 고등학생 114명에게 장학금과 선덕원 청소년들로 구성된 선덕합창단 후원금 등 총 2억 8000만원을 전달했다.

에쓰오일은 한국아동복지협회와 함께 24일 서울 마포구 소재 본사 사옥에서 보육원 청소년의 학업·자립을 돕기 위한 ‘2020 S-OIL 드림(Dream) 장학금’ 전달식을 개최했다고 밝혔다.

S-OIL은 보육원 출신 전문대생 중 화학공학, 기계, 전기·전자 등 이공계 전공 학생 44명에게 각각 250만원씩 장학금을 지원했다. S-OIL은 학생들이 안정적으로 학업에 전념할 수 있도록 졸업할 때까지 지원을 계속하고 있다.

또 취업을 준비하는 고등학생 70명에게도 중장비·컴퓨터·미용·제과제빵 등 전문 기술이나 자격증 습득을 돕기 위한 기술교육비 200만원씩을 전달했다. S-OIL 의 드림장학금은 2016년부터 올해까지 약 600명에게 14억 8000만원이 지원됐다.

S-OIL 드림 장학금은 단순한 일회성 기부가 아니라, 아동 복지시설 청소년들의 정서적 안정을 도모하고 건강한 사회의 일원으로 성장해나갈 수 있도록 학습 및 교육의 기회를 제공하는 것을 목표로 두고 있다.

S-OIL 후세인 알 카타니 CEO는 "교육이야말로 학생들이 본인의 잠재력을 발견하고, 기회를 잡아 꿈꿔왔던 미래를 현실화시킬 수 있는 발판이 되어준다"며 "학생들이 전문지식과 기술을 갖추어 사회에 진출하고 각자의 꿈에 한 발짝 더 다가갈 수 있도록 S-OIL이 앞으로도 적극 응원하겠다"고 격려했다.

