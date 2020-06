[포토]중랑구, 코로나19 극복 후원 전달 이어져

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 지난 22일 2차례의 후원물품 기탁식을 가졌다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)를 함께 이겨내려는 순복음강북교회(당회장 전호윤 목사)와 마더코아(대표 이상원)의 마음이 중랑구청에 릴레이로 전달됐다.

구는 이번 후원을 통해 순복음강북교회로부터는 백미10Kg 100포를 마더코아로부터는 미용티슈, 키친타올, 롤화장지, 고추장 등 각 100여개를 기탁받았다.

이번 순복음강북교회와 마더코아로부터 받은 후원품은 저소득 복지사각지대 가구, 장애인거주시설, 중랑구 보건소, 경로식당, 푸드마켓 등으로 보내져 코로나19로 인해 어려움을 겪는 주민 혹은 의료진·실무진들을 위해 사용될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “모두 코로나19라는 위기를 겪고 있지만 서로서로 주변의 어려움을 살펴 먼저 후원에 적극 나서주신 순복음강북교회, 마더코아에 감사드린다”며 “순복음강북교회, 마더코아의 따뜻한 마음을 담은 후원물품이 잘 배분될 수 있도록 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr