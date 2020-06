[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 영등포구 <4급 전보>▲기획재정국장 정언택 ▲미래비전추진단장 장종연▲복지국장 권희자 ▲행정지원국장 이형삼 ▲구의회사무국장 정영분 ▲서울시 전보 김연주 <5급 전보>▲기획예산과장 차해엽 ▲일자리경제과장 직무대리 김형성 ▲징수과장 이홍재 ▲복지정책과장 강현숙 ▲보육지원과장 조미연 ▲아동청소년복지과장 김정아 ▲어르신복지과장 심덕례 ▲환경과장 조영철 ▲교통행정과장 직무대리 윤신섭 ▲주택과장 정병식 ▲자치행정과장 조성익 ▲문화체육과장 직무대리 석승민 ▲민원여권과장 유옥준 ▲복지지원과장 이영은 ▲위생과장 직무대리 김병화 ▲영등포본동장 우전제 ▲여의동장 윤재용 ▲김용술 신길제1동장 직무대리 ▲신길제4동장 직무대리 박희순 ▲신길제5동장 백정화 ▲대림제1동장 직무대리 신동구 ▲대림제2동장 직무대리 차문철

